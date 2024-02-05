Powell’dan dikkatli gevşeme mesajı

Kaynak: Bloomberght
Powell’dan dikkatli gevşeme mesajı
Fed Başkanı Powell, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Powell, faiz oranları, enflasyon ve ABD seçimleri gibi bir çok konuya değindi.

Enflasyonda gerilemenin olduğunu özellikle son 6 ayda keskin düşüş olduğunu söyleyen Powell, iyi bir ilerleme gösterdiklerini fakat "işin henüz tamamlanmadığını" belirtti.

Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayarak, iş gücü piyasası güçlü olduğunu ve enflasyon düştüğünü belirtti.

Powell, güvenimiz ve artıyor faiz oranlarını düşürmeye başlamak gibi çok önemli bir adımı atmadan önce biraz daha güven istediklerini söyledi.

“KARAR4LARIMZIDA SİYASETİ DİKKATE ALMIYRUZ”

ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri doğrultusunda politikanın Fed'in zamanlamanızı ne ölçüde etkileyeceği konusunda Powell, "Kararlarımızda siyaseti dikkate almıyoruz. Asla almayız." ifadelerini kullandı.

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