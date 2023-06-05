PowerPoint'e video nasıl yüklenir

Sunum hazırlama programı olan PowerPoint'te video ekleme işlemi aslında oldukça kolay birkaç adımla gerçekleştirilebilmektedir.

PowerPoint'e video nasıl yüklenir

Sunum hazırlayan bir çok kişi bilmez ama PowerPoint’e video eklemek mümkündür.

Slayt sayfasına görsel ve metnin yanı sıra video da eklenebilir. Hazırlanan rehberde slayt sayfasına video eklemek için hangi adımların uygulanması gerektiği sıralandı.

PowerPoint'te bazı sunumlara video eklemek gerekebilir. Microsoft tarafından sunulan yazılım, kullanıcıların slayt sayfasına çok pratik bir şekilde video ekleyebilmesini sağlar.

Popüler programda video ekleme işlemi için iki farklı seçenek yer alır. Bu seçenekler sayesinde bilgisayardaki bir video ya da çevrim içi ortamda yer alan video çalışma ekranına eklenebilir.

POWERPOİNT VİDEO EKLEME ADIMLARI

-PowerPoint'i açılır.
-Slayt sayfasına tıklanır.
-Üstteki "Ekle" menüsüne girilir.
-"Video" yazısına tıklanır.
-"Bu Cihaz" veya "Çevrim İçi Video" seçeneği tıklanır.
-Videoyu seçilir.
Bu adımlardan sonra seçilen video slayt sayfasına eklenecektir.

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