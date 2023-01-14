Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi

Beşiktaş'ın 2 milyon 825 bin Euro karşılığı kiralık sözleşmesini sonlandırdığı Wout Weghorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a imzayı attı.

Hollandalı golcü, sezon sonunda kadar kiralık olarak Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyecek. İngiliz ekibi bu transferi resmen açıkladı.

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Weghorst: "Manchester United'a transfer olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Geçmişte Manchester United'a karşı oynamıştım ve şimdi bu ünlü kırmızı formayı giyme şansına sahip olmak harika bir duygu. Manchester United'da olduğum sürece bu kulüp için elimden geleni yapacağımın sözünü verebilirim." dedi.