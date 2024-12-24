Poz vermek için şekilden şekle girdi! Mine Tugay yapılan eleştirileri kaldıramadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Poz vermek için şekilden şekle girdi! Mine Tugay yapılan eleştirileri kaldıramadı

Evinin merdivenlerinden şekilden şekle girerek birbirinden iddialı pozlar veren Mine Tugay yapılan yorumları kaldıramadı. Takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

i8.webp

GÜZELLİK MASKESİNİN SIRRINI VERMİŞTİ

"Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyerek güzellik maskesinin sırrını paylaşmıştı.

ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ

İddialı pozlarına gelen eleştirilere Mine Tugay sessiz kalamadı. Tugay bir takipçisinin "Kadıncağız şekilden şekle girmiş" yorumuna "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" yanıtını verdi.

8u.jpg

y.webp

r.jpg

Son Haberler
Battalgazi’de yeşil alanlar yenileniyor
Battalgazi’de yeşil alanlar yenileniyor
Kocaeli'nde öğretmen 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kocaeli'nde öğretmen 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Diavik Elmas Madeni yenilenebilir enerjiye öncülük ediyor
Diavik Elmas Madeni yenilenebilir enerjiye öncülük ediyor
FlySafair'de kriz büyüyor
FlySafair'de kriz büyüyor
Balıkesir'de patlayan fabrika 'şaibeli' çıktı!
Balıkesir'de patlayan fabrika 'şaibeli' çıktı!