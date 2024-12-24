Poz vermek için şekilden şekle girdi! Mine Tugay yapılan eleştirileri kaldıramadı

Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

GÜZELLİK MASKESİNİN SIRRINI VERMİŞTİ

"Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyerek güzellik maskesinin sırrını paylaşmıştı.

ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ

İddialı pozlarına gelen eleştirilere Mine Tugay sessiz kalamadı. Tugay bir takipçisinin "Kadıncağız şekilden şekle girmiş" yorumuna "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" yanıtını verdi.