Pratik yöntemle duvar nasıl silinir

Kışın peteklerden sızan tozlar camların kapalı olması nedeniyle nemden dolayı oluşan lekeler duvarlara hapsolarak kirlilik yapıyor.

Yapışan bu kirleri nasıl sileceğim niye düşünmeyin. Çünkü aşağıda sıralayacağımız tekniklerle işiniz kolaylaşacak.

1-) Karbonat Sirke

1 litre suya 1 çay bardağı sirke ve 1 paket karbonatı koyun ve karıştırın.

Elde edilen suyun içine temizleme bezini batırıp çıkarın ve suyu bezden arındırın ardından bezin sadece nemli kalmasını sağlayın.

Duvarda bulunan yağ, parmak izi, yemek kalıntısı ve kuruyan lekeleri bu karışım sayesinde kolayca temizlemiş olacaksınız.

Haftalık olarak b karışımı kullanabilirsiniz.

2-) Nişasta

Nişastanın suyla karışmasından elde edilen pütürlü yapısından dolayı duvar temizliği konusunda yardımı çok büyük.

İlk olarak 500 ml suyun içine 1 yemek kaşığı nişasta atın ve karıştırın.

Güzelce karışan su hafif kıvamlı hale gelmiş olacak.

Kıvam alan temizleme suyunu nemli bir bez ile alın ve temizlemek istediğiniz duvara sürerek işlemi yapın

3-) Tuzlu su

Duvar temizliğinde bilinen en ski yöntemlerden biridir.

Eğer küçük bir alanı temizleyeceksiniz 3 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı tuz ekleyerek karışım elde edebilirisiniz.

Hazırlanan bu karışımı sünger yardımıyla alın.

Süngerin çok ıslak olmaması gerekiyor.

4-) Sabunlu su

Yarım kova suya sıvı sabunu ya da rendelenmiş kalıp sabunu ekleyin.

Eğer suyunuz biraz ılık olursa sabunun çözünme hızı artar ve suya daha çabuk karışmış olacaktır.

Duvarı temizlemek için bir temizleyici sünger ya da uzun saplı temizleme bezlerini kullanarak işlemi tamamlayabilirsiniz.