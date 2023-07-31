Premier Lig devi Mbappe'ye talip oldu

İngiliz ekiplerinden Liverpool PSG'de kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Premier Lig devi Mbappe'ye talip oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

PSG’nin yeni sözleşme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe için bir teklif de İngiliz devinden geldi.

LİVERPOOL TALİP OLDU
İngiliz basınında Mirror’ın haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Liverpool Mbappe’yi kiralamak için kulübü PSG ile görüşmelere başladı.

AL-HILAL'İN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Mbappe’yi transfer etmek için oyuncuya 700 milyon Euro teklif etmiş ancak Fransız yıldız bu teklifi sert bir şekilde reddetmişti.

REAL MADRID'E GİTMESİ BEKLENİYOR
Sözleşmesi 2023-2024 sezonunun sonunda bitecek olan Kylian Mbappe’nin İspanyol ekibi Real Madrid ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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