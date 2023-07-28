Premier Lig devinden Zaniolo operasyonu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Roma’dan 15 milyon Euro’ya transfer ettiği ve geldiği günden beri pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Nicolo Zaniolo için yenir bir iddia ortaya atıldı.

35 MİLYON EURO'YU ÖDEMEYE HAZIRLAR

İtalyan basınının haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United Zaniolo’nun 35 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Oyuncu ile görüşmelerini sürdüren İngiliz kulübü Zaniolo’yu ikna etmesi halinde transferi sonlandıracak.

PERFORMANSI

24 yaşındaki İtalyan yıldız Galatasaray’da geçirdiği yarım sezonda çıktığı 11 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.