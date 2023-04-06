﻿Manchester United ve Newcastle galip

İngiltere Premier Lig'deki erteleme maçlarında Manchester United, Brentford'ı 1-0, Newcastle United da West Ham United'ı 5-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar Manchester United ve Newcastle United, hanelerine 3 puan yazdırdı.

Manchester United, Brentford'ı 27. dakikada Rashford'ın attığı golle mağlup etti.

Newcastle United da Wilson'ın 6 ve 46, Joelinton'un 13 ve 90, Isak'ın 82. dakikadaki golleriyle West Ham United deplasmanından galip ayrıldı.

Puanını 53'e çıkaran Newcastle United, averajla 3. sıradaki yerini korudu.

Newcastle United gibi bir maç eksiği bulunan Manchester United ise aynı puanla 4. sırada yer aldı. (AA)