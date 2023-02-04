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Manchester United 10 kişiyle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Crystal Palace'ı 2-1 yendi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 20:34
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Premier Lig'de Manchester United zirve takibini sürdürdü

Manchester United 10 kişiyle kazandı
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Premier Lig'in 22. haftasında Old Trafford Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırlayan Manchester United, 7. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ve 62. dakikada Marcus Rashford'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golünü 76. dakikada Jeffrey Schlupp attı.

Manchester United'da Carlos Casemiro, 70. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Maça ilk 11'de başlayan Weghorst, oyunda 59 dakika kaldı.

İki hafta sonra galip gelerek 42 puana çıkan Manchester United, maç fazlasıyla lider Arsenal ile arasındaki farkı 8'e düşürdü. Beş maçtır kazanamayan Crystal Palace ise 24 puanda kaldı.

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