Premier Lig'de tarihi skor: Brighton ağır hezimete uğradı

Nottingham Forest, Premier Lig'de Brighton & Hove Albion'ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek, kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Bu zaferle birlikte Forest, ligde ikinci sıradaki Arsenal ile puanlarını eşitledi ve Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Maçın henüz 12. dakikasında, Brighton kaptanı Lewis Dunk'ın kendi kalesine attığı golle Forest öne geçti. 25. dakikada Morgan Gibbs-White, Anthony Elanga'nın kullandığı köşe vuruşunda yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 32. dakikada Chris Wood, Elanga'nın ortasında topu ağlara göndererek ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Forest, 64. dakikada yine Elanga'nın asistinde Wood'un golüyle farkı 4'e çıkardı. 69. dakikada Gibbs-White'ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Wood, hat-trick yaparak bu sezon ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti. Bu performansıyla Wood, Premier Lig'de sadece Mohamed Salah ve Erling Haaland'ın ardından en çok gol atan üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Maçın son bölümlerinde Neco Williams ve Jota Silva'nın golleriyle skor 7-0'a ulaştı. Bu sonuç, Nottingham Forest'ın 1991'de Chelsea'yi 7-0 yendiği maçtan bu yana en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Teknik direktör Nuno Espírito Santo, önceki hafta Bournemouth'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından takımı üçlü savunma düzenine geçirerek Danilo'yu ilk 11'e dahil etti. Bu taktiksel değişiklik, takımın daha kompakt bir yapıya bürünmesini ve hücum oyuncularının daha özgür oynamasını sağladı.

Brighton cephesinde ise teknik direktör Fabian Hürzeler, maç öncesinde Forest'ı domine etmek istediklerini belirtmişti. Ancak savunmadaki hatalar ve Forest'ın etkili hücumları, Brighton'ın ağır bir yenilgi almasına neden oldu. Bu mağlubiyet, Brighton'ın 1958'den bu yana en farklı yenilgisi olarak tarihe geçti.