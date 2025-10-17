Almanya merkezli futbol veri sitesi Transfermarkt, Premier Lig (İngiltere birinci ligi) oyuncularının değerlerini güncelledi.

Çalışmaya göre, Premier Lig'in toplam değeri 756,25 milyon Euro artarak 12,78 milyar Euro'ya çıktı.

Değeri en çok artan oyuncu, Newcastle United'ın sezon başında transfer ettiği Nick Woltemade oldu. Alman forvetin değeri 30 milyon Euro'dan 65 milyon Euro'ya yükseldi. Newcastle bonservis bedeli olarak Stuttgart'a 75 milyon Euro ödemişti.

Liverpool'da forma giyen Alexander Isak'in değeri 20 milyon Euro artışla 140 milyon Euro'ya, Brighton’ın orta saha oyuncusu Carlos Baleba'nın değeri de 20 milyon Euro artışla 60 milyon Euro'ya ulaştı.

yer aldı. Newcastle, kadro değerinde en fazla artış yaşayan takım olurken, Manchester City, Arsenal ve Aston Villa değer kaybeden tek kulüpler oldu.

En dikkat çekici düşüşler ise Manchester City’nin yıldızları Rodri ve Phil Foden’da yaşandı. İki oyuncunun değeri de 20 milyon Euro azaldı. Rodri'nin değeri 90 milyon Foden'nın değeri 80 milyon Euro olarak belirlendi.

TÜRK OYUNCULARIN DURUMU

Brighton & Hove Albion'da forma giyen ve sakatlık sonrasında yeniden oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun değeri 30 milyon Euro'dan 25 milyon Euro'ya düştü.

Manchester United'ın 27 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ın piyasa değeri ise 2 milyon Euro düşüşle 8 milyon Euro'ya geriledi.

Ocak ayında sakatlanan ve uzun süredir forma giyemeyen Bournemouth'un santrforu Enes Ünal'ın değeri 13 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya düştü.

Brentford'un 19 yaşındaki oyuncusu Yunus Emre Konak'ın 4.5 milyon Euro olan değeri değişmedi.

LİGİN EN DEĞERLİSİ HAALAND

Premier Lig'in en değerli oyuncusu ise 180 milyon Euro'luk değeriyle Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland oldu.

Norveçli oyuncuyu 140 milyon Euro ile Arsenal'den Bukayo Saka ve Liverpool'dan Alexander Isak izledi.

Ligin en değerli 10 oyuncusu şöyle:

1) Erling Haaland (Manchester City): 180 milyon Euro

2) Bukayo Saka (Arsenal): 140 milyon Euro

3) Alexander Isak (Liverpool): 140 milyon Euro

4) Florian Wirtz (Liverpool): 130 milyon Euro

5) Declan Rise (Liverpool): 120 milyon Euro

6) Cole Palmer (Chelsea): 120 milyon Euro

7) Alexis Mac Allister (Liverpool): 100 milyon Euro

8) Moises Caicedo (Chelsea): 100 milyon Euro

9) Rodri (Manchester City): 90 milyon Euro

10) Ryan Gravenberch (Liverpool): 90 milyon Euro