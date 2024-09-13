Premier Lig’in kaderini etkileyecek dava başlıyor Manchester City küme düşürülecek mi?

Arapların satın alması sonrası yaptığı yüksek maliyetli transferlerle dikkat çeken Manchester City2yi zor günler bekliyor. İngiliz ekibi hakkında 117 suçlamanın bulunduğu mali usulsüzlük davası pazartesi günü başlıyor.

Dava konusu olan suçlamalar, Alman Der Spiegel dergisinin 2018 yılında yayınladığı ‘Football Leaks’ belgelerine dayanıyor. Söz konusu belgelerde Manchester City’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sponsor aracılığı ile kulüp sahiplerinden para akladığı iddia edliyor. Öte yandan İngiliz ekibi, lig yönetimine doğru mali bilgileri vermemekle ve oyuncu maaşları ile menajerlere ödenen ücretlerle ilgili doğru ayrıntıları paylaşmamakla suçlanıyor.

Davanın 2 ay boyunca sürmesi beklenirken İngiliz ekibinin para cezasından küme düşmeye kadar ağır yaptırımlara maruz kalabileceği belirtiliyor.

İngiliz ekibi yorum yapmayı reddederken konuyla ilgili bağımsız araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Manchester City, Arap sermayesinin satın aldığı 9 yıl boyunca çeşitli mali usulsüzlük iddialarına maruz kalmıştı. İngiliz ekibi, Premier Lig’de 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşarken bu dönemde 1 kere de Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

“CİTY’NİN AĞIR YAPTIRIMLARA MARUZ KALMASI GEREKİYOR”

LaLiga Başkanı Javier Tebas konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. City hakkındaki suçlamalar konusunda Premier Lig kulüpleriyle görüştüğünü belirten İspanyol yönetici, “Çoğu City'nin yaptırımlara maruz kalması gerektiğini düşünüyor” dedi.

Premier Lig kulüplerinin yaptığı yüksek harcamalara dikkat çeken Tebas, “Biz aynısını yapamadık çünkü kulüplerin borçlar yüzünden ortadan kaybolduğu 2010'a geri dönerdik” ifadelerini kullandı.