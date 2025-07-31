Premier Lig'in Yunan patronu çıldırdı! Transfer rekoru kırdı

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Premier Lig'in Yunan patronu çıldırdı! Transfer rekoru kırdı

Premier Lig'de geçen sezon başarılı bir performans gösteren Nottingham Forest, Bologna'dan Dan Ndoye'u rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Nottingham Forest'ın Yunan sahibi Evangelos Marinakis paraya kıydı.

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan Premier Lig ekibi iddialı bir kadro kurmak için hırslı bir hamle yaptı.

TARİHİ TRANSFER DÖNEMİ

Bu doğrultuda Nuno Esprito Santo yönetimindeki İngiltere'nin köklü kulübü, rekorlar kırarak tarihi bir transfer dönemi geçiriyor.

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DAN NDOYE İÇİN REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

Nottingham Forest, İtalyan ekibi Bologna'dan 24 yaşındaki İsviçreli sağ kanat oyuncusu Dan Ndoye'u 42 milyon Euro karşılığında transfer etti.

Bu rakam kulüp tarihinin de en yüksek bonservis bedeli oldu.

ELANGA EN YÜKSEK SATIŞ OLDU

Nottingham Forest buna rağmen rekor bonservis gelirini de Anthony Elanga'yı 61.4 milyon Euro'ya Newcastle United'a satarak yine bu dönemde elde etti.

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