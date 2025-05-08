“Prens” galasında davet krizi! Koltuklar boş kaldı Giray Altınok bile gitmedi…

Kaynak: Birsen Altuntaş
“Prens” galasında davet krizi! Koltuklar boş kaldı Giray Altınok bile gitmedi…

Son dönemin en çok konuşulan ve izleyicisinin büyük ilgi gösterdiği Prens’in, 3.’üncü sezonunun hazırlıkları sürerken dün akşam galası düzenlendi. Gala öncesi yapım şirketi ile platform arasında kriz patlak verince ünlü isimlerden hiçbiri galaya gitmedi.

9 Mayıs'ta 3. sezonu yayınlanacak olan Prens'in dün akşam galası gerçekleştirildi. Prens'in yeni sezon öncesi beklenmedik bir kriz yaşandı. Yaşanan bu kriz sebebi ile oyuncuların galaya katılmadığı tüm koltukların boş kaldığı ortaya çıktı.

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YAPIM İLE PLATFORM ARASINDA KRİZ ÇIKTI

Giray Altınok'un hem yazdığı hem de başrolünde yer aldığı Prens'in üçüncü sezonu 9 Mayıs'ta seyircisi ile bir araya gelecek. Öte yandan merakla beklenen dizinin dün akşam galası yapıldı. Ancak gala öncesi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında davetli krizi yaşandı.

Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını isterken, MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istedi.

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KOLTUKLARIN HEPSİ BOŞ KALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul Modern'de ise koltuklar boş kaldı. Yapım şirketi MGX tüm ekip çağrılmadığı için galaya gitmediklerini belirtirken yayıncı platform Max ise tüm alternatifleri sundukları halde ekibin katılmadıklarını belirtti.

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