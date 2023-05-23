Prens Harry bir hukuk mücadelesini daha kaybetti

Sussex Dükü Prens Harry'nin, İngiltere'de bulunduğu süre boyunca polis koruması için özel ödeme yapmasını engelleyen İçişleri Bakanlığının kararına yasal olarak itiraz etme girişimine izin verilmedi.

Yargıç Martin Chamberlain, yaptığı yazılı açıklamada, Prens'in avukatlarının, Bakanlığın söz konusu kararına yönelik adli bir inceleme yapılması talebini kabul etmediğini bildirdi.

Söz konusu karar, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, geçen hafta bir törene katılmak için bulundukları ABD'nin New York kentinde paparazzilerle "felakete yakın bir araba kovalamacası" yaşamasının ardından geldi.

Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2020'de Kraliyet'teki resmi görevlerinden istifa ederek, ABD'ye yerleşmelerinin ardından, İngiltere'de Kraliyet ailesi mensuplarına tanınan polis korumasından mahrum bırakılmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Şubat 2020'de, masrafları kendisi karşılasa bile Prens Harry'nin İngiltere'deyken kişisel polis koruması almasına son verilmesi kararı almıştı.

İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı kişilerin polisten "güvenlik satın almalarına" izin verilmesine karşı çıkmıştı.

MEDYANIN AŞIRI İLGİ VE TAKİBİNDEN ŞİKAYETİNİ BELİRTMİŞTİ

Prens Harry'nin annesi Prenses Diana da 1997'de Fransa'nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Prens Harry de Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan'la California'ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.

Harry, Şubat 2021'de verdiği bir mülakatta, "zehirli" diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle "tarihin tekerrür etmesinden" korktuğunu belirtmişti.

(AA)