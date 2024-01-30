Prens Harry davayı kazanırsa 2,5 milyon dolar isteyecek

Hakimin Mirror gazetelerinde telefon korsanlığının "yaygın ve alışkanlık" olduğunu tespit etmesi ve gazetelerdeki yöneticilerin bunu örtbas etmesi üzerine, Sussex Dükü'ne geçen ay 140 bin pound (178 bin dolar) tazminat ödenmesine karar verildi.

Kral III. Charles'ın aileden uzaklaşan 39 yaşındaki Harry'nin, önümüzdeki yıl The Sun ve Daily Mail yayıncılarına karşı yasa dışı gözetleme iddiaları nedeniyle benzer davalarda yine mahkemede yer alabilir.

Harry'nin dört davacıdan biri olduğu bir duruşmada, Mirror'ı telefonlarını hacklemekle ve hukuka aykırı bir şekilde bilgi toplamak için özel dedektifler tutmakla suçlayan Britanya'nın en uzun soluklu televizyon dizisi “Coronation Street”in iki üyesi de vardı.

Hakim dört davacının da mahremiyetinin ihlal edildiğine karar verdi ancak aktör Nikki Sanderson ve komedyen Paul Whitehouse'un eski eşi Fiona Wightman'ın açtığı davaları çok geç açıldığı için geri çevirdi. Aktör Michael Turner'a 31 bin pound (39 bin dolar) ödenmesine karar verdi.

Avukat David Sherborne, davasının "ezici bir şekilde başarılı" olduğunu ve Mirror'ın "temelde dürüst olmayan bir dava ileri sürmesi" nedeniyle müvekkillerine avukatlık ücretlerinin geri ödenmesi gerektiğini savundu.

Mirror Group avukatı Roger Mallalieu, iddiaların yalnızca kaybettiği kısımlar için avukat ücretleri ödemesi gerektiğini savundu. Sanderson ve Wightman'ın, davalarını kaybetmeleri nedeniyle MGN'nin masraflarını ödemeleri gerektiği söylendi. Turner'ın yalnızca Mirror'ın duruşmada kendisine verilen tutarı aşan bir çözüm teklif ettiği noktaya kadar masrafları alması gerektiğini ve bu noktadan sonra masraflarını ödemesi gerektiğini söyledi.

Yargıç Timothy Fancourt daha sonraki bir tarihte karar vereceğini belirtti.

İstenen ücretler esas olarak tüm davacılar tarafından Mirror'a karşı ileri sürülen daha geniş iddia içindi ve Harry'nin iddiaları tam olarak çözülmediği için özel davalarının hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili yasal masraflar dahil değildi.

Fancourt, Mirror'ın Harry hakkında duruşmada incelenen 33 gazete makalesinden 15'inde yasa dışı bilgi toplama kullandığını tespit etti. Bu makaleler, mahremiyetini ihlal ettiğini söylediği 150'ye yakın makale arasından temsili bir örnek olarak seçildi.

Sherborne, kalan 115 makalenin ele alınması için bir duruşmanın planlanmasını istedi. Mirror, mahkeme belgelerinde Harry'ye açıklanamayacak bir anlaşma teklifinde bulunduğunu belirtti.

Bu iddialar çözüme kavuşturulduktan sonra Harry, ek avukat ücreti talep edebilecek.