Prens Harry Putin’in çocukluğuna inecek. Listede Trump da var

Bloomberg'in haberine göre, Prens Harry'nin röportaj yapmak istediği isimler arasında dünya liderleri bulunuyordu.

Prens Harry'nin çocukluk travmaları, baba olmak gibi konuların yanı sıra inanç, iklim krizi ve toplumu etkileyen konular üzerine söyleşiler yapmak istediği ortaya çıktı.



Prens Harry'nin podcast'te söyleşi yapmak istediği isimler ise oldukça ilgi çekti.

İddialara göre, Papa Francis, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg Prens Harry'nin listesinde yer alıyor.