Prens Harry ve Meghan Markle eleştirilerin hedefi oldu

Prens Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz yıllarda Britanya Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından çeşitli hayır işlerine ve sosyal sorumluluk projelerine odaklanmışlardı. Ancak son dönemde, çifti eleştiren sesler giderek güçleniyor. Özellikle Ulrike Grunewald’ın yönettiği Prens Harry – The Lost Prince adlı belgesel, çiftin vaat ettikleriyle sonuçlarının örtüşmediği konusunda kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Grunewald, belgeselinde çiftin, dünya çapında bir değişim yaratma iddialarını sorguladı. Yönetmen, Harry ve Meghan’ın kendilerini “dünyayı kurtarmak isteyen insanlar” olarak sunduklarını ancak bu vaatlerin somut bir sonuçla örtüşmediğini belirtti. “Sonuçlar, verdikleri sözlerle örtüşmüyor” diyen Grunewald, çiftin mevcut koşullar altında monarşinin bir parçası olamayacağını da ifade etti.

Belgeselin ardından yapılan yorumlar, çiftin yaşam tarzı ve verdikleri mesajlar arasındaki çelişkileri vurguladı. OK! dergisine göre, birçok yorumcu, çiftin kraliyet ailesiyle karşılaştırıldığında hiçbir fedakarlık yapmadıklarını savundu. Özellikle, zenginlik içinde yaşamaya devam eden çiftin, halkla daha fazla empati kurmadığına dikkat çekildi. Zor durumda olan bölgelerde, binlerce dolarlık couture kıyafetlerle fotoğraf çektirmenin “bağlantılı ve samimi” bir tutum sergilemediği belirtildi.

Grunewald, çiftin Hollywood’daki popülerlik hedeflerine de göndermede bulunarak, “Eğer Sussex’ler Hollywood’un yeni darlıkları olmayı umuyorlarsa, bu belgesel, beklediklerinden daha zorlu sularla karşılaştıklarını gösteriyor” dedi. Çiftin Los Angeles'taki komşularından ve çevrelerinden gelen yorumlar da bu eleştirileri pekiştiriyor.

Bununla birlikte, çifti savunanlar da var. Onlara yakın kaynaklar, Harry ve Meghan’ın toplumda daha fazla etki yaratabilmek adına büyük fedakarlıklar yapmayı sürdürdüklerini savunuyor. Ancak kamuoyu, Sussex Dükalığı çifti için bu görüşlerin yanı sıra, daha somut adımlar görmek istiyor. Bu belgesel de, çiftin vaatlerinin ötesinde daha fazla eyleme geçmeleri gerektiğini ima ediyor.

Harry ve Meghan Markle’ın kamuoyundaki konumu giderek daha fazla tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çiftin vaat ettikleri ve yaşam tarzları arasındaki tutarsızlıklar, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmış durumda. Grunewald’ın belgeseli, bu tartışmaların daha da derinleşmesine neden olmuş görünüyor ve çiftin gelecekteki projeleri hakkındaki eleştiriler de artacak gibi görünüyor.