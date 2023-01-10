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  • Prens Harry'nin kitabında çarpıcı itiraf. Ağabeyime yedek parça olmak için doğdum

Prens Harry'nin kitabında çarpıcı itiraf. Ağabeyime yedek parça olmak için doğdum

Spare'de (Yedek) adlı kitabında hayatına dair çarpıcı satırlar olan 38 yaşındaki Sussex Dükü, ihtiyacı olursa diye 40 yaşındaki ağabeyi Prens William'a organ bağışı yapmak için doğduğunu bilerek büyüdüğünü söyledi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 21:38
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Prens Harry. Willy'ye bir şey olursa diye dünyaya getirildim

Prens Harry'nin kitabında çarpıcı itiraf. Ağabeyime yedek parça olmak için doğdum
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Prens Harry hayatına dair dikkat çekici detayların da bulunduğu Spare(Yedek) adlı kitabında Kraliyet Ailesine dair ilginç bilgiler verdi. Kitabında ağabeyi  Prens William'ın organ nakline ihtiyacı olması durumunda devreye girmek için doğduğunu iddia etti. 38 yaşındaki Sussex Dükü, kardeşinin yedek parçası olmak için dünyaya getirildiğini söyledi.

"HER ZAMAN BİLİYORDUM"

Yalnızca William'ın başına bir şey gelmesi durumunda dünyada olma fikrinin ona erken yaşlardan itibaren açık açık anlatıldığı ve hayatı boyunca düzenli olarak bu fikrin pekiştirildiğini söyledi. 
Prens Harry, Prens William'ın kan nakline, organ nakline veya kemik iliğine ihtiyacı olursa orada olduğunu her zaman bildiğini yazdı.

Ebeveynlerinin, büyükanne ve büyükbabasının kendisinden 'yedek' ve ağabeyinden 'varis' olarak bahsettiklerini iddia etti.  

Sansasyonel kitabın başka bir yerinde, Prens Harry kraliyet protokolünü çiğnedi ve babasının boyun ve sırt ağrısından bahsetti.  Sussex Dükü, Kral Charles'ın sağlık sorunlarını ayrıntılarıyla anlatırken, babasının "sürekli boyun ve sırt ağrısıyla" nasıl savaştığını yazdı ve bu sorunu kısmen babasının eski polo yaralanmalarına bağladı.

Harry ayrıca ağabeyinin ilk karşılaşmaları sırasında Meghan'ın sarılmasından nasıl geri çekildiği de dahil olmak üzere birkaç bomba açıklamada bulundu.

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Dik dur eğilme bütün türkiye seninle
10.01.2023 21:59
İngiliz kraliyet ailesini şiddetle kınıyorum. Prens harry bu yapılmamalıydı. O kadar mültecimiz var sen de gel.  
 
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