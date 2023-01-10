Prens Harry'nin kitabında çarpıcı itiraf. Ağabeyime yedek parça olmak için doğdum

Prens Harry hayatına dair dikkat çekici detayların da bulunduğu Spare(Yedek) adlı kitabında Kraliyet Ailesine dair ilginç bilgiler verdi. Kitabında ağabeyi Prens William'ın organ nakline ihtiyacı olması durumunda devreye girmek için doğduğunu iddia etti. 38 yaşındaki Sussex Dükü, kardeşinin yedek parçası olmak için dünyaya getirildiğini söyledi.

"HER ZAMAN BİLİYORDUM"

Yalnızca William'ın başına bir şey gelmesi durumunda dünyada olma fikrinin ona erken yaşlardan itibaren açık açık anlatıldığı ve hayatı boyunca düzenli olarak bu fikrin pekiştirildiğini söyledi.

Prens Harry, Prens William'ın kan nakline, organ nakline veya kemik iliğine ihtiyacı olursa orada olduğunu her zaman bildiğini yazdı.

Ebeveynlerinin, büyükanne ve büyükbabasının kendisinden 'yedek' ve ağabeyinden 'varis' olarak bahsettiklerini iddia etti.

Sansasyonel kitabın başka bir yerinde, Prens Harry kraliyet protokolünü çiğnedi ve babasının boyun ve sırt ağrısından bahsetti. Sussex Dükü, Kral Charles'ın sağlık sorunlarını ayrıntılarıyla anlatırken, babasının "sürekli boyun ve sırt ağrısıyla" nasıl savaştığını yazdı ve bu sorunu kısmen babasının eski polo yaralanmalarına bağladı.

Harry ayrıca ağabeyinin ilk karşılaşmaları sırasında Meghan'ın sarılmasından nasıl geri çekildiği de dahil olmak üzere birkaç bomba açıklamada bulundu.