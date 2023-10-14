Prens Harry’nin eşi Meghan’ın da oynadığı Suits yeniden çekiliyor

Prens Harry’nin eşi Markle’nin 2010- 2018 yılları arasında Zane karakterine hayat verdiği Suits dizisi tekrardan çekiliyor.

Prens Harry’nin eşi Meghan’ın da oynadığı Suits yeniden çekiliyor

Variety'nin haberine göre, The Suits dünyasını konu alan yeni bir dizi için çalışmalar başladı. Dizinin hangi zaman dilimini konu alacağı veya kimlerin başrolde olacağı bilinmiyor. Dizisinin yaratıcısı Aaron Korsch, yeni karakterlerle bir dizi çekileceğinin sinyallerini verdi.

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EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Yeni dizinin son dönemde izlenmesinin artması ve 12 hafta boyunca en çok izlenen dizi olması sebebiyle bu kararın verildiği düşünülüyor.

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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle 2010 ile 2018 yılları arasında dizide Zane karakterine hayat verdi.

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