Prens Selman, Cemal Kaşıkçı’ya ne olduğunu açıkladı. Yakın arkadaşı Johnny Deep sordu

NTV’de yer alan habere göre, dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep’in Suudi Arabistan’ın Kültür Elçisi olabileceği iddia edildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakın bir arkadaşlık bağı kurduğu iddia edildi. Hatta ikili arasındaki arkadaşlık o kadar ilerledi ki, Johnny Depp'in Veliaht Prens'e, "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu" sorabildiği iddia edildi.



Habere göre Prens, Depp'in sorusunu rahatlıkla cevapladı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın düşmanlarıyla birlikte çalışan bir casus olduğunu söyledi.



Prens Selman, Kaşıkçı hakkında yalnızca gözaltı emri verdiğini ancak bu talimatın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi halinde kendisinin mutlu olacağına inanan bazı Suudi yetkililer tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti.