Prens Selman'ın öldürülme korkusu ortaya çıktı! Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da infaz ettirmişti

Düzenleme: Kaynak: Politico
Prens Selman'ın öldürülme korkusu ortaya çıktı! Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da infaz ettirmişti

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, görüştüğü ABD'li yetkililere suikasta kurban gitmekten korktuğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

ABD basınından Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ilgili dikkat çekici bir haber paylaşıldı.

Haberde, Prens Selman'ın ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine yönelik görüşmeler nedeniyle öldürülebileceğini düşündüğünü ABD Kongresi üyelerine ilettiği ifade edildi.

Selman'ın, İsrail'le ilişkileri düzeltmesi için Suudi Arabistan'a baskı yapan ABD'yi bu yolla ülkesi için daha uygun bir anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı ifadeleri haberde yer aldı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim öncesinde Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme görüşmeleri devam ederken, İsrail öncesinde, ABD arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmişti.

'ENVER SEDAT'I ÖRNEK GÖSTERDİ'

Prens Selman, hayatından endişeli olduğunu ve İsrail'le bir anlaşmanın Filistin devletini kapsaması gerektiğini dile getirirken, Selman'ın, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981'de suikasta kurban giden eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı da örnek gösterdiği söylendi.

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