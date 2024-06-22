Prens William Taylor Swift hayranı çıktı. Doğum gününü onunla kutladı

Taylor Swift'in 21 Haziran'da Londra'da düzenlenen Eras Turu'na katılanlar arasında bazı kraliyet üyeleri de vardı.
Kraliyet muhabiri Roya Nikkhah, X'te Galler Prensi William ve çocuklarının Wembley Stadyumu'ndaki Taylor Swift konserine gittiğini paylaştı.
William'ın eşi Kate Middleton'un konsere kocası ve çocuklarıyla birlikte katılmadığı bildirildi.
42 yaşındaki Galler Prensesi, kanser nedeniyle kemoterapi tedavisi görüyor ve son birkaç aydır çoğunlukla dikkatlerden uzak duruyor.
William, Taylor Swift'le ilk kez 2013 yılında Kensington Sarayı'nda düzenlenen Centrepoint Gala Yemeği'nde tanışmıştı.