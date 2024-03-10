Prenses Diana'nın kardeşi cinsel tacize uğramış

Şimdilerde 59 yaşında bir iş insanı olan Earl Spencer uğradığı istismarın henüz 11 yaşındayken başladığını iddia ediyor. Maidwell Hall yönetimi, Earl Spencer'ın cinsel istismar iddialarının yerel otorite tarafından belirlenen bir memura iletildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Yeni çıkan hatıra kitabı A Very Private School'da "doymak bilmez bir pedofil" olarak tanımladığı bir kadın personelin, geceleri yurt yataklarında kendisini ve diğer erkek çocukları taciz ettiğini iddia ediyor.

Spencer istismarda bulunan yurt personelinin şuan ya yurtdışında yaşadığını ya da öldüğünü söyleyerek “onun şimdilerde ne yaptığı hakkında en ufak bir bilgiye dahi denk gelemedim” dedikten sonra Maidwell günlerini "kesinlikle cehennem gibi bir deneyim" şeklinde tanımlıyor.

Maidwell Hall yönetimi yaptığı yazılı açıklamada "Ne yazık ki o dönemde normal kabul edilebilir olduğuna inanılan bu tür uygulamaları tespit etmek, aydınlatmak oldukça zor" ifadelerine yer verdi.

1970'lerden bu yana İngiltere’deki okulların yönetim tarzı önemli ölçüde değişti. Değişikliklerin merkezinde çocukların korunması ve refah seviyelerinin iyileştirilmesi yer alıyor. Spencer’ın iddiaları İngiltere’deki okul ve yurt yönetmelikleri üzerindeki tartışmaları daha da alevlendireceğe benziyor.