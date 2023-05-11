Prenses Diana'nın son hatırası açık artırmada. Rekor fiyata satılması bekleniyor

Galler Prensesi Diana'nın ölmeden önce taktığı mücevher takımının açık artırmada satılacak olması İngiliz ve dünya basınında yankı uyandırdı. Daha önce de giydiği kıyafetler ve taktığı mücevherler satılmıştı.

Prenses Diana'nın son hatırası açık artırmada. Rekor fiyata satılması bekleniyor

Yardımseverliği ile İngilizlerin kalbinde taht kuran Kral III. Charles'ın ilk eşi, Galler Prensesi Diana'nın ölümünün üzerinden 26 yıl geçse de İngiltere halkı onu hala unutmadı.

1997'de geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana, her ölüm yıl dönümünde yüzbinlerce İngiliz halkının katıldığı törenle anılıyor. Öyle ki Prenses Diana'nın cenaze töreni, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenini bile gölgede bıraktı.

PRENSES DIANA'NIN İZLERİ SİLİNİYOR

Yardımseverliği ve İngiliz halkına yakın duruşuyla herkesin gönlüne taht kuran Prenses Diana'nın daha önce giydiği kıyafetleri ve taktığı mücevherler, düzenlenen çeşitli açık artırmalarda satılmıştı.

Prenses Diana'nın ölmeden önce katıldığı son etkinlikte taktığı mücevher takımı, 27 Haziran'da New York'ta düzenlenecek bir açık artırmada satılacak.

Diana, bu mücevher setiyle Haziran 1997'de Londra'da Kuğu Gölü'nün galasına katılmıştı.

New York'ta düzenlenecek açık artırmada kolye ve küpelerin yüksek fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Diana'nın satışa çıkan ilk mücevheri için 5 milyondan 15 milyon dolara kadar alıcı bulunabileceği tahmin ediliyor.

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