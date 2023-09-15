Prenses Diana'nın ünlü kazağının satış fiyatı dudak uçuklattı. Diana üzerinden çıkarmıyordu

Fransa'nın başkenti Paris'te 1997 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.

Kıyafetlerle dikkat çeken Prenses Diana’nın 1981’de İngiltere Kralı 3’üncü Charles ile nişanlıyken birlikte gittikleri polo maçında giymiş olduğu koyun desenli ikonik kazağı, ABD’nin New York kentinde düzenlenen müzayedede alıcı buldu.

1.14 MİLYON DOLAR'A SATILDI

Diana’nın ölümünün 26. yıl dönümünde 31 Ağustos'ta Sotheby's Müzayede Evi’nde açık arttırmaya çıkan kazak, 1.14 milyon dolara satıldı. İlk olarak 50 bin ile 80 bin dolar arasında değer biçilen kazağın yeni sahibinin ismi ise açıklanmadı.

GİZLİ BİR ANLAM TAŞIDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Beyaz koyunlar arasında tek bir kara koyun bulunan kazağın gizli bir anlam taşıdığı öne sürülürken, kazaktaki kara koyunun Diana’nın Kraliyet ailesindeki dışlanmışlığını temsil ettiği ifade ediliyor.

Ünlü kazağın Victoria ve Albert Müzesi'nde bir kopyası bulunuyor.