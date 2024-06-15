Prenses Kate aylar sonra halkın karşısına çıkacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Prenses Kate aylar sonra halkın karşısına çıkacak

Prenses Kate, yazılı bir açıklama yaparak tedavisinde olumlu gelişmeler olduğunu belirtti ve "Kemoterapi alan herkes bilir ki iyi ve kötü günleriniz vardır" diyerek kralın doğum günü partisinde halkın karşısına çıkacağını duyurdu.

Middleton, kötü günlerde kendini yorgun ve zayıf hissettiğini ifade ederken, tedavisinin birkaç ay daha süreceğini bildirdi.

Açıklamasında, kendini iyi hissettiği günlerde çalışmak ve zevk aldığı işlerle ilgilenmek istediğini vurgulayan Middleton, "Bu hafta sonu ailemle Kral'ın doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Prenses Kate'in iyileşme sürecinde zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Buckingham Sarayı Sözcüsü ise şunları dile getirdi: "Kral, Prenses'in yarınki etkinliğe katılmasından mutluluk duyuyor ve yarının tüm detaylarını sabırsızlıkla bekliyor."

Prenses Kate, ocak ayında karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat nedeniyle resmi görevlerine mart sonundaki Paskalya'ya kadar ara verdiği belirtilen Middleton'ın 22 Mart'ta kanser olduğu açıklanmıştı.

Aynı dönemde Kral Charles da ocak ayında ameliyat olmuş ve şubat ayında kanser teşhisi konmuştu. Ocak ayında Kral Charles'ın kardeşi, York Dükü Prens Andrew'ün eski eşi Sarah Ferguson'un da cilt kanseri tedavisi görmeye başladığı duyurulmuştu. Ferguson daha önce de meme kanseri tedavisi görmüştü.

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