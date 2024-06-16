Prenses Kate aylar sonra halkın karşısına çıktı

Düzenleme: Kaynak: BBC Türkçe
Prenses Kate aylar sonra halkın karşısına çıktı

Galler Prensesi Kate Middleton, aylar sonra ilk kez Kral Charles’ın doğum günü etkinliği kapsamında halkın karşısına çıktı.

Prenses Middleton, eşi Prens William ve üç çocuğuyla birlikte Buckingham Sarayı'na giderek bir etkinliğe katıldı ve burada halkı selamladı. Galler Prensesi, çocuklarıyla birlikte at arabasında görüntülendiği sırada caddelerdeki kalabalık tarafından sevgiyle karşılandı. At arabası geçerken halk el sallayarak tezahüratlar yaptı.

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Prenses, etkinliğe katılacağını duyurduğu açıklamada yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umduğunu belirtmişti.

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42 yaşındaki Middleton, dün yaptığı açıklamada kemoterapi görenlerin bilgisi dahilinde iyi ve kötü günler yaşadığını ifade etti. "Kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz, dinlenme ihtiyacı artıyor. İyi günlerde ise güçlü hissedip bunun keyfini çıkarmak istiyorsunuz" dedi.

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Kral Charles da ocak ayında ameliyat geçiren ve şubatta kanser teşhisi konul

an Prenses Kate gibi tedavisine devam ediyor.

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