Prenses Kate kansere yakalandı. Flaş... Flaş...

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen ve öldüğü iddia edilen Galler prensesi Kate Middelton'un geçtiğimiz günlerde Windsdor’daki evinden çıkarak bir çiftliği ziyaret ettiği görüntülenmiş ve basında çıkan "Öldü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

Kate Middelton'un uzun zamandır neden ortalarda olmadığı merak edilirken kendisinden gelen açıklama ise Birleşik Krallık ve Galler'de büyük şok etkisi yarattı.

Galler prensesi Kate Mıddleton, yaptığı açıklamada kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen ve kamuoyu tarafından merak edilen Kate Middelton, çocuklarıyla beraber bir fotoğraf paylaşmış ancak fotoğrafın montaj olduğu iddia edilmişti. İngiliz Kraliyet Ailesi’nin büyük bir duyuru yapacağını açıklaması da "Acaba prenses öldü mü?" dedikodularını beraberinde getirmişti.