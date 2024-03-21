Prenses Kate'in tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalışan 3 kişiye soruşturma

İngiltere’de Galler Prensesi Kate Middleton'ın ocak ayında ameliyat olduğu The London Clinic'te çalışan 3 personel, prensese ait özel tıbbi kayıtların bulunduğu dosyaya ulaşmaya çalıştı.

Klinikten prensesin taburcu edildiği 29 Ocak'ta gerçekleşen olay sonrası klinik kendi iç incelemesini başlatırken kişisel verilerin korunması konularında düzenlemeler ve incelemeleri yapan Bilgi Komisyonu Ofisi de (IOC) soruşturma başlattı.

OCAK AYINDAN BERİ GÖRÜLMEDİ

Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kalacağı duyurulan Prenses Kate hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yer alıyor.

Prensesin sağlık durumunun kötü olduğu ya da yaşamını yitirdiğine kadar birçok söylenti paylaşılırken 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Prenses Kate’in bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın üzerinde oynamalar olduğuna ilişkin kanıtlar bulmuş, bu gelişme prensesin sağlığıyla ilgili söylentilerin daha da artmasına neden olmuştu.

Kate Middleton son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş, ancak sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişinin prenses olduğuna ikna olmamıştı.