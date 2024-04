Preply Türk öğrencilerin yurt dışı burs tercihlerini araştırdı

Bahar aylarının gelmesi ve 2023-2024 akademik yılının sonuna doğru yaklaşılmasıyla lisans son sınıf öğrencilerinin yurt dışı yüksek lisans araştırma süreçleri hız kazandı. Yurt dışında yüksek lisans yapmayı planlayan öğrencilerin ilk gündemini ise yurt dışı yüksek lisans bursları oluşturdu. İngilizce özel ders platformu Preply, bin Türk öğrenciyle yurt dışı burs tercihlerine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi ve en çok tercih edilen yurt dışı yüksek lisans burslarını açıkladı.

YÜKSEK LİSANS İÇİN ADRES İNGİLTERE

Araştırma kapsamında Türk öğrencilerin yurt dışı burslar ile ilgili olarak en çok tercih ettiği ülkeler ve burslar hakkında bir ankete imza atıldı. Bin katılımcının dahil olduğu yurt dışı burslar araştırması, yurt dışı eğitim almak isteyenlerin motivasyonlarını, tercih ettikleri ülkeleri ve burs programlarını, burs başvurusu yaparken önem verdikleri kriterleri ve ihtiyaç duydukları destek alanlarını aydınlattı.

Araştırmaya göre yurt dışı eğitim almak isteyenlerin %37,76’sı en önemli motivasyonlarının kariyer fırsatlarını genişletmek olduğunu söyledi. Burs başvurusu yapılan ve yurt dışı eğitim için en ideal görülen ülkeler içinde ise %25’lik oyla İngiltere başı çekerken, onu %18 ile Amerika Birleşik Devletleri, %12 ile Kanada takip etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “İngilizce, küresel işgücü piyasasının en çok konuşulan dili. Öte yandan sıralanan ülkeler, köklü eğitim geleneği ve gelişmiş ekonomileriyle öne çıkıyor. Öğrencilerin ilgisi de bu ülkelere yöneliyor” diye konuştu.

5 KİŞİDEN İKİSİ YURT DIŞI YÜKSEK LİSANS İÇİN BURSA İHTİYAÇ DUYUYOR

Her yaştan ve her seviyeden kullanıcının İngilizce konuşma ve yazma konusunda ana dilini konuşan eğitmenlerden profesyonel eğitim almasına olanak tanıyan bir platform sunan Preply’nin yurt dışı burs araştırması, 5 öğrenciden ikisinin (%42,9) yurt dışı yüksek lisans bursu başvurusu yaptığını gösterdi. Öğrenciler için bursun her eğitim-öğretim kademesinde önemli olduğunu belirten Mustafa Ali Sivişoğlu, “Yüksek lisans, bir uzmanlık alanı kazandırdığı için bursun olmazsa olmaz olduğu bir akademik derece. Özellikle yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyenler, döviz kurları sebebiyle de bursa çok ihtiyaç duyuyor. Araştırmamıza göre yurt dışı burs arayan öğrencilerin maddi desteğe ihtiyaç duyduğu alanların başında konaklama geliyor. Konaklamayı %20’lik oranla vize işlemleri ve %18’lik oranla yaşam masrafları izliyor. Yurt dışında eğitim almak isteyenler maddi imkanlar ve bürokrasi konusunda zorluklarla karşılaşıyor” dedi.

ONLINE TOEFL VE IELTS KURSLARI DA SUNUYOR

Yüksek lisans veya lisans için yurt dışı burs başvurusu yapacak öğrencilerin ideallerindeki ülkede rahat eğitim alabilmek, bursa hak kazanmak ve sürece alışabilmek için dil yeterliliği sağlaması gerektiğini hatırlatan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Akademik başarının yanı sıra, uluslararası geçerliliği olan TOEFL veya IELTS gibi sınavlardan alınmış geçerli puanlar da yurt dışı yüksek lisans burs başvurusu sırasında adaylardan beklenenler arasında yer alıyor. İngiltere, ABD, Kanada gibi ülkelerdeki saygın okullara burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların yazılı başvuru aşamasını geçebilmeleri için İngilizce yazma pratiklerinin iyi olması, mülakat süreçlerinde zorlanmamak için de İngilizce konuşma yeterliliğini sahip olması şart. Gramer, okuma, yazma, dinleme gibi becerileri ölçen TOELF ve IELTS gibi sınavlarda da başarılı not almak gerekiyor. Bu gibi gereklilikler, kısa ve odaklı bir çalışma süreciyle sağlanabiliyor.”

“Nitelikli dil öğretmenlerini öğrencilerle tek platformda bir araya getiren Preply’nin hızlandırılmış, özel TOEFL kursu ve online IELTS kursu gibi seçenekleri, öğrencilerin imdadına yetişiyor. Akademik başarısı ve dil yeterliliği olan ve bu konuda kendine güvenen öğrenciler, en çok tercih edilen yurt dışı yüksek lisans bursları içinde sıralanan Jean Monnet Bursu, British Council GREAT Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı YLSY Bursu, TEV Yurtdışı Bursu, FullBright Bursu gibi burs seçeneklerini değerlendirebiliyor.”