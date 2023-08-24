Prigojin'in ölümünün ardından Wagner'den ilk açıklama: Kremlin ele geçirilecek

Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in uçağının düşmesi sonrası gözler Wagner'e çevrildi.

Prigojin'in öldüğünün duyurulmasının ardından silahlı gruptan yapılan açıklamada, intikam çağrısı yapılarak, "Kremlin ele geçirilecek! Prigojin'in ölümü doğrulanırsa harekete geçeriz" ifadeleri kullanıldı.

Wagner ile ilişkilendirilen Telegram kanalı 'Gri Bölge' ise 62 yaşındaki Prigojin'e ait olan özel uçağın, Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti.

SAĞ KOLU DA ÖLDÜ

Öte yandan Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında Prigojin'in sağ kolu Dmitry Utkin'in de uçakta öldüğü bildirildi.

Şüpheli uçak kazası, Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alınmasından saatler sonra meydana geldi.

Öte yandan General Surovikin, Wagner lideri Prigojin ile olan iyi ilişkileri ile biliniyordu.