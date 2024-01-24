Genellikle fermente edilmiş gıdalarda bulunan probiyotik sindirim ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Probiyotik bebek mamaları, yoğurt, kefir gibi pek çok gıdada bulunmaktadır. Peki, probiyotik nedir? Gıdalarda probiyotik içermesi ne anlama gelir?

PROBİYOTİK NEDİR?

Probiyotik, insan sağlığına olumlu etkileri olduğuna inanılan canlı mikroorganizmaları içeren bir terimdir. Genellikle bağırsak florasını desteklemek amacıyla kullanılan bu mikroorganizmalar, genellikle fermente edilmiş gıdalarda bulunur.

Probiyotikler, genellikle "iyi bakteriler" olarak adlandırılan mikroorganizmalardan oluşur ve vücutta bulunan doğal mikrobiyota ile etkileşime geçerek sağlık yararları sağladığı düşünülür.

Probiyotiklerin yaygın olarak bilinen bir türü Lactobacillus ve Bifidobacterium'dur. Bu bakteriler, sindirim sisteminde bulunan zararlı bakterilere karşı rekabet avantajı kazanarak ve bağışıklık sistemini destekleyerek olumlu etkiler yapabilir. Ayrıca, bağırsak florasının dengesini sağlamak, sindirim sistemini düzenlemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, vitamin ve minerallerin emilimini artırmak gibi bir dizi potansiyel faydası olduğuna inanılmaktadır.

PROBİYOTİK HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Probiyotikler, genellikle yoğurt, yoğurtlu içecekler, kefir, turşu, lahana turşusu ve probiyotik içeren takviye ürünler gibi gıdalarda bulunabilir. Ancak, herkesin vücudu farklıdır ve probiyotik takviyelerin herkes için aynı şekilde etkili olmayabileceğini unutmamak önemlidir.

Probiyotik takviyeleri kullanmadan önce bir sağlık profesyoneliyle konuşmak önerilir.