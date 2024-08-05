Prof. Ahmet Ercan bu kez depremin olmayacağı yerleri açıkladı

Prof. Övgün Ahmet Ercan CGTN Türk'e yaptığı açıklamada ülkemizde hala depremin bir kader olduğuna inanan büyük bir kesim olduğunu söyledi.

Prof. Ercan, depremleri felakete çeviren olayı, depremlerin iyi yönetilememesi, ülkenin iyi yönetilememesi, ekonomik sıkıntılar olduğunu söyledi.

Yoksulluk çeken vatandaşların sağlam binalarda yaşayamadığını, zenginlerin ise sağlam bina seçme şansı olduğunu söyleyen Prof. Ercan bu nedenle depremde ölenlerin de genellikle yoksul insanlar olduğunu belirtti.

KUZEY MARMARA'DA 2045'TEN ÖNCE DEPREM MEYDANA GELMEZ

Prof. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada Kuzey Marmara fayının yaklaşık 2.000 senelik bir deprem geçmişinin bulunduğunu belirterek "Buna dinamik sistem analizi yaptığım zaman, Kuzey Marmara’daki beklenen depremin 2045 yılında önce olmayacağı ortaya çıkıyor. Tam ne zaman olur, onu bilmiyoruz fakat 2045 yılından önce olmaz. Ne zaman olmayacağını söylüyorum ama 2075-2150’ye kadar gecikme olasılığı var" diye konuştu.

DEPREM RİSKİNİN DÜŞÜK OLDUĞU YERLERİ TEK TEK SAYDI

Prof. Övgün Ahmet Ercan deprem olma riskinin en düşük olan kentleri de açıklayarak "Ülkemizde büyük yıkıcı depremin yaşanmayacağı yerler; Karadeniz kıyıları, yani bir yandan Kırklareli'ni tutun, ardından Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul'un kuzeyi, mesela Beykoz, Sarıyer, Kilyos, bunun dışında Kocaeli'nin kuzeyi, Karasu, Zonguldak'ın kuzeyi, Sinop, Kastamonu, Bartın, Samsun, Giresun, Rize, Ordu, Trabzon, Artvin. Buralarda deprem olmaz.

Güneye gittiğimiz zaman ise Mardin, Kilis, Urfa dolayları, Midyat, Siirt. Bunun dışında büyük depremlerin beklenmediği yerler; Yozgat'ın alt kısımları, Sivas'ın güney kısımları, Nevşehir, Ankara, Antalya, Konya, Mersin, Edirne, Kırklareli, Iğdır. Bunlar büyük depremlerin beklenmediği yerler.

Prof. Ercan Ege Bölgesi için ise karamsar konuşarak "Ege Bölgesi'nde deprem beklenmeyen bir yer yok. Tamamı deprem bölgesi" dedi.