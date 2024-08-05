Prof. Ahmet Ercan bu kez depremin olmayacağı yerleri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Ahmet Ercan bu kez depremin olmayacağı yerleri açıkladı

Sık sık deprem olacak yerleri sıralayarak vatandaşları uyaran Prof. Ahmet Ercan bu kez Türkiye'de yıkıcı depremin olmayacağı yerleri açıkladı.

Prof. Övgün Ahmet Ercan CGTN Türk'e yaptığı açıklamada ülkemizde hala depremin bir kader olduğuna inanan büyük bir kesim olduğunu söyledi.

Prof. Ercan, depremleri felakete çeviren olayı, depremlerin iyi yönetilememesi, ülkenin iyi yönetilememesi, ekonomik sıkıntılar olduğunu söyledi.

deprem.webp

Yoksulluk çeken vatandaşların sağlam binalarda yaşayamadığını, zenginlerin ise sağlam bina seçme şansı olduğunu söyleyen Prof. Ercan bu nedenle depremde ölenlerin de genellikle yoksul insanlar olduğunu belirtti.

ahmetercen1.jpg

KUZEY MARMARA'DA 2045'TEN ÖNCE DEPREM MEYDANA GELMEZ

Prof. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada Kuzey Marmara fayının yaklaşık 2.000 senelik bir deprem geçmişinin bulunduğunu belirterek "Buna dinamik sistem analizi yaptığım zaman, Kuzey Marmara’daki beklenen depremin 2045 yılında önce olmayacağı ortaya çıkıyor. Tam ne zaman olur, onu bilmiyoruz fakat 2045 yılından önce olmaz. Ne zaman olmayacağını söylüyorum ama 2075-2150’ye kadar gecikme olasılığı var" diye konuştu.

deprem3.jpg

DEPREM RİSKİNİN DÜŞÜK OLDUĞU YERLERİ TEK TEK SAYDI

Prof. Övgün Ahmet Ercan deprem olma riskinin en düşük olan kentleri de açıklayarak "Ülkemizde büyük yıkıcı depremin yaşanmayacağı yerler; Karadeniz kıyıları, yani bir yandan Kırklareli'ni tutun, ardından Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul'un kuzeyi, mesela Beykoz, Sarıyer, Kilyos, bunun dışında Kocaeli'nin kuzeyi, Karasu, Zonguldak'ın kuzeyi, Sinop, Kastamonu, Bartın, Samsun, Giresun, Rize, Ordu, Trabzon, Artvin. Buralarda deprem olmaz.

Güneye gittiğimiz zaman ise Mardin, Kilis, Urfa dolayları, Midyat, Siirt. Bunun dışında büyük depremlerin beklenmediği yerler; Yozgat'ın alt kısımları, Sivas'ın güney kısımları, Nevşehir, Ankara, Antalya, Konya, Mersin, Edirne, Kırklareli, Iğdır. Bunlar büyük depremlerin beklenmediği yerler.

Prof. Ercan Ege Bölgesi için ise karamsar konuşarak "Ege Bölgesi'nde deprem beklenmeyen bir yer yok. Tamamı deprem bölgesi" dedi.

İlgili Haberler
Gram altın roket gibi fırlayacak. Uzman tarih verdi
Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar
Uğur Dündar Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine etkisini açıkladı
Yaptırmayan araç sürücüsüne 9 bin 943 TL ceza. Cezalar 81 ilde kesilmeye başladı
Emeklilerin hesabına 10 bin lira yatırılacak. Özgür Erdursun bombayı patlattı
Asgari ücrette ara zam geliyor. İsa Karakaş zam miktarını açıkladı
Son Haberler
Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti Gündem
Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti
Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem Gündem
Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem
Üsküdar'da denize düşen genç kadın aranıyor Yerel Haberler
Üsküdar'da denize düşen genç kadın aranıyor
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı Yerel Haberler
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
Son dakika... CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu Gündem
Son dakika... CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
Gram altın roket gibi fırlayacak. Uzman tarih verdi Ekonomi
Gram altın roket gibi fırlayacak. Uzman tarih verdi