Prof. Ahmet Ercan ölümden döndü. Sele kapılan ekibi jandarma kurtardı

Prof. Ercan ve ekibinin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ekibi ile birlikte yanardağ incelemesi için gittiği Ağrı Dağı'nda bastıran kuvvetli yağış sonra oluşan sel ile birlikte ölümle burun buruna geldi.

Ercan başına atlattıkları büyük tehlikeyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Dönüş yolunda sele kapılan Prof. Ercan ve 33 kişilik ekibini sel akıntısından jandarma ekipleri kurtardı.

Prof. Ercan başlarına gelenleri X hesabından şu cümleler ile aktardı.

"Yanardağ incelemeleri için 5137 metrelik Türkiye'nin doruğu olan Ağrı Dağı'nın 3200 metresine 4×4 jipler ile AĞRI SAFARİSİ ile çıktık. Aniden bastıran kar, dolu, sağanaķ altında 33 kişi dağdan inerken sele kapıldık. Jandarma yardımıyla kurtulduk, Süphan ile Nemrut'a çıktık."