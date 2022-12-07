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Canan Karatay yeni favorisini açıkladı. Bunu yiyenin ömrü uzuyor

Prof. Dr. Canan Karatay lahana turşusunun sağlıklı olduğunu açıklayarak ömrü uzattığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:03
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Prof. Dr. Canan Karatay lahana turşusunun ömrü uzattığını açıkladı. Lahana turşusu nasıl yapılır?

Canan Karatay yeni favorisini açıkladı. Bunu yiyenin ömrü uzuyor
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Prof. Dr. Canan Karatay, açıklamarıyla viral olmaya devam ediyor. Sağlık dünyasında zaman zaman tartışmalara neden olan Canan Karatay, bu kez lahana turşusunu işaret etti.

Karatay, lahana turşusunun çok sağlıklı olduğunu dile getirerek ömrü uzattığını da duyurdu.

DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YİYECEĞİ LAHANA TURŞUSU

Kelle paça, tarhana, doğal tereyağı gibi besinlerin faydalarını her fırsatta dile getiren Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi.

Canan Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

LAHANA TURŞUSU

Lahananın dış yapraklarını önce soyun. Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın. Üzerine kaya tuzunu serpin ve lahanaları elinizle 10 dakika kadar ovalayarak tuzu iyice yedirin.

Lahanaları yıkadıktan sonra kavanozun içine yerleştirin. Kabuğunu soyup diş diş ayırdığınız sarımsakları lahanaların arasına sıkıştırın.
Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların üzerine dökün. Kavanozun kalan boşluğunu da suyla tamamlayın ve kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

Kavanozu alt üst ederek malzemelerin iyice karışmasını sağlayın. Turşuyu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün kadar bekletin. Bu süre içinde kapağını açmayın.15- 20 günün sonunda servis edebilirsiniz.

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