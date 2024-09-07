Prof. Dr. Ercan'dan kritik deprem uyarısı. '2027’ye kadar sürecek'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Ercan'dan kritik deprem uyarısı. '2027’ye kadar sürecek'

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, depremin 6 Şubat depreminin artçısı olduğunu ifade ederek artçıların 2027 yılına kadar süreceğini ve acilen deprem konutlarına geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bilim uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, meydana gelen depremden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

"ARTÇI DEPREMLER 2027 YILINA KADAR SÜRECEK"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ercan, "Kahramanmaraş Pazarcık M5, 09:32 7-9km, süre 4 san, kırık boyu 4 km. 6 Şubat depreminin artçısıdır. Artçı depremler en az 2027’e kadar M4-M6,2 arası aralıklarla sürecektir. Bir an önce deprem konutlarına geçmek gerekiyor. M5 bir hafta M4 den küçük depremciklerle sönümlenecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bugün Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem, akıllara aynı fay hattında 6 şubat 2023 tarihinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 şehrin etkilendiği depremi getirdi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok şehirde hissedilirken onbinlerce kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi ise yaralandı.

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