Prof. Dr. Hakan Kara KKM hesaplamalarına isyan etti: "Anlayın artık!"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos 2025 itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yeni hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı. Bu tarihten itibaren yalnızca YUVAM hesapları geçerli olacak. KKM'nin sona ermesiyle birlikte, uygulamanın ülkeye olan maliyeti yeniden gündeme geldi.

KKM'NİN MALİYETİ ÜZERİNE FARKLI GÖRÜŞLER

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, KKM'nin Türkiye ekonomisine toplam maliyetinin en az 58,9 milyar dolar olduğunu belirtti. Eğilmez, bu tutarın, vergi kayıpları, TCMB'nin dolaylı zararları ve carry trade etkileri gibi faktörler dahil edilmeden hesaplandığını ifade etti.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara ise mevcut maliyet hesaplamalarını eleştirerek, "KKM'nin maliyeti şu kadar lira, bu kadar dolar gibi hesap yapanlar görüyorum. Böyle bir politikanın gerçek maliyetini hesaplamak imkansızdır." dedi. Kara, KKM'nin olmasaydı kurun daha fazla sıçrayacağını, hazine faiz ödemelerinin artacağını ve büyümenin daha düşeceğini belirterek, bu faktörlerin göz önünde bulundurulmadan yapılan hesaplamaların eksik olduğunu vurguladı. Kara söz konusu hesabın yapılabilmesi için "KKM olmasaydı ne olurdu?" sorusunun yanıtlanması gerektiğininin altını çizerek şunları aktardı:

KKM’nin maliyeti şu kadar lira bu kadar dolar gibi hesap yapanlar görüyorum. Böyle bir politikanın gerçek maliyetini hesaplamak imkansızdır. Yüksek enflasyon, servet transferi, gelir dağılımdaki bozulma, güven kaybı, ahlaki çürüme, beyin göçü vs.. bunların maddi hesabı yapılamaz. KKM maliyetine dair yapılan maddi hesaplamaların hepsi eksiktir. Bunu yapmak için olmasaydı ne olurdu sorusunun yanıtlanması gerekir. KKM olmasaydı o dönemde kur daha fazla sıçrar, hazine faiz ödemesi artar, büyüme daha düşerdi. Bunları katmadan düz maliyet hesabı sağlıklı değil. İlla politikaların bir rakamsal maliyetini bulacağız, yok 60 milyar dolarmış yok daha fazlaymış.. Bununla şu kadar okul bu kadar çiftçi desteği verilirmiş vs vs.. KKM gibi bir enstrümanın maddi maliyeti basit muhasebeyle hesaplanamaz, anlayın artık lütfen.

KKM'NİN EKONOMİYE ETKİLERİ

KKM uygulaması, Türk Lirası'nın döviz kuru karşısındaki değer kaybını önlemeyi amaçlayan bir politika olarak 2021 yılında devreye girdi. Ancak uygulamanın ekonomiye olan etkileri tartışma konusu oldu. KKM'nin sona ermesinin ardından, ekonomistler uygulamanın uzun vadeli etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.

KKM'nin sona ermesinin ardından, uygulamanın maliyeti ve ekonomiye olan etkileri üzerine tartışmalar devam ediyor. Prof. Dr. Hakan Kara ve Dr. Mahfi Eğilmez gibi ekonomistler, mevcut hesaplamaların eksik olduğunu ve gerçek maliyetin yalnızca sayılarla ölçülemeyeceğini belirtiyorlar. Bu durum, ekonomi politikalarının değerlendirilmesinde daha kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşımın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

