Prof. Dr. Naci Görür depreme dirençli kentleri 5 maddede anlattı

Prof. Dr. Naci Görür, "depreme dirençli kentler" için yapılacakları yetkililere 5 madde ile anlattı.

Prof. Dr. Naci Görür depreme dirençli kentleri 5 maddede anlattı

Türkiye'nin son olarak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ile yüz yüze geldiği deprem gerçeğini unutturmamak için "depreme dirençli kentler oluşturulması" için sık sık yetkililere seslenen Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yeni paylaşım bir yaptı.

Umarım kulak verirler diyerek yetkililere seslenen Naci Görür, paylaşımında "Arkadaşlar, bugün de deprem bölgesi yerel yöneticilerine sesleneceğim. Umarım kulak verirler de insanımıza yararımız olur" ifadelerini kullandı.

Daha önce de depremle ilgili madde madde paylaşım yapan Görür, benzer bir hazırlık şeması çıkardı.

İşte Naci Görür'ün 5 maddeli "depreme dirençli kentler" anlatımı:

1-Deprem kentinizi her yönüyle inceleyin. Yıkıma ve can kaybına neden olan herşeyi kaydedin. Yanlışlıkları listeleyin ve yönetiminiz süresince onların tekrar etmemesi için önlem alın,

2-İlk önce kentinizin mikro-bölgeleme çalışmasını yaptırın. Bu çalışma sonucu kentin topografya, jeoloji, depremsellik, hidrojeoloji, zemin, kayma dalgası hızı (Vs30), en büyük yer hızı (PGV), en büyük yer ivmesi (PGA), deprem şiddeti, sıvılaşma, heyelan, tsunami, vb haritalarını yaptırmış olacaksınız. Bu verileri daha sonra kent yönetim sistemi içerisine entegre edeceksiniz. Bundan sonra kentin planlamasını, gelişmesini, mekan kullanımını, imarını, iskanını bu verilere göre yapacaksınız,

3-Daha sonra kenti deprem dirençli hale getirme çalışmalarını yapacaksınız; Bu işin esası da şu: Beklediğiniz deprem gelirse kentinizin bileşenlerine ne kadar zarar veriri deprem gelmeden önce hesaplayıp zarar azaltacak çalışmaları yapacaksınız.

4-Zarar azaltma çalışmalarını yapacağınız kent bileşenleri şunlardır:
a) Halk
b) Altyapı
c) Yapı Stoku
d) Çevre ve ekosistem
e) Ekonomi

5- Kent bileşenlerini ne kadar depreme dayanıklı hale getirirseniz, kent o kadar deprem dirençli olur. Halkı eğitimle, diğer bileşenleri de bilim, teknoloji, kaliteli mühendislik, deprem dostu esnek malzeme kullanımı, ciddi gözetim ve denetimle deprem dirençli yapmak mümkündür.

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