Prof. Dr. Naci Görür: Önlem alınmazsa İstanbul'un üçte biri göçük altında kalabilir

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeyi yeniden hatırlattı. Görür, önlem alınmaması durumunda İstanbul'un üçte birinin göçük altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür: Önlem alınmazsa İstanbul'un üçte biri göçük altında kalabilir

Prof.Dr. Naci Görür olası Marmara depremini hatırlattı. Depremin yaratacağı yıkımın sonuçlarına karşı uyaran Görür, önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Görür, "Komplo teorisi gibi bir şey değil bu." dedi.

"EKONOMİNİN ÇARKLARI DURUR"

100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi. "Marmara depremi olduğu takdirde Marmara bölgesi ekonominin çarkları durur. Marmara bölgesi diz üstü çöker." diye konuşan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara bölgesi diz üstü çökerse Türkiye durur nefesi kesilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve üretim özelliklerinin can damarı Marmara bölgesidir. O zaman Türkiye duraklar. Ekonomik olarak bağımsızlığını kaybeder."

"BU TOPRAKLARDA EBEDİYEN YAŞAYACAKSAK DEPREMDE YIKILMAYACAĞIZ

Görür, şehirlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyleyerek "Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyen yaşayacaklarsa depremde yıkılmayacak ayakta duracak. Bir dakikada onbinlerce insanını kaybetmeyeceği yerleşim alanlarını oluşturmak zorunda." dedi.

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