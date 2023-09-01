Prof. Dr. Naci Güçhan hayatını kaybetti

Prof. Dr. Naci Güçhan araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Naci Güçhan hayatını kaybetti

Anadolu Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı ve Sinema Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Naci Güçhan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Güçhan'ın, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yürüyüş yaparken araç çarpması sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Anadolu Üniversitesi kurucusu Yılmaz Büyükerşen taziye mesajı yayınladı. Büyükerşen, “Ülkemizin sinema alanındaki en değerli akademisyenlerinden, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde büyük emekleri olan, sektörde çalışan birbirinden değerli isimlerin hocası, kıymetli dostum, Prof. Dr. Naci Güçhan'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve çok sevdiği öğrencileri başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Naci Hocam” dedi.

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