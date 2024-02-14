Prof. Dr. Ömer Demet, üniversitedeki odasında ölü bulundu. 'Yanlışlıkla' emekli edilmişti

Kaynak: Çermik gazetesi
Prof. Dr. Ömer Demet, üniversitedeki odasında ölü bulundu. 'Yanlışlıkla' emekli edilmişti
Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde Öğretim Üyesi iken yanlış hesaplama nedeniyle emekli edilip daha sonra görevine geri dönen Prof. Dr. Ömer Demet, odasında ölü bulundu.

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demet, fakültedeki odasında ölü bulundu.

Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Prof. Dr. Demet’in böbrek yetmezliğine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

2010 yılından beri Dicle Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ömer Demet’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine götürüldü.

'YANLIŞ HESAPLAMA' NEDENİYLE EMEKLİ EDİLMİŞTİ

Prof. Demet, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü ve Farmokoloji Toksikoloji Anabilim Dalı’nda görev yapıyordu.

Öte yandan Demet'in 2021 yılında 'yanlış hesaplama' nedeniyle üniversiteden emekli edildiği de ortaya çıktı.

Kendisine plaket verilen ve Dicle Üniversitesi ile ilişiği kesilen Demet, yanlışlık yapıldığı anlaşılınca 1 ay sonra görevine dönmüştü.

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