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Bunları tüketene hastalık uğramıyor. Uzman isim tek tek açıkladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bazı besinleri açıklayarak bunların tüketildiği takdirde hastalık riskinin azaldığını söyledi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 08:29
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu mor yiyeceklerin hastalıkları önlediğini açıkladı. Mor yiyecekler neler?

Bunları tüketene hastalık uğramıyor. Uzman isim tek tek açıkladı
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Mynet’te yer alan bilgilere göre, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hastalıklardan korunmanın yollarından bahsetti.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte girp ve nezle vakaları arttı. Hastalıktan korunmasının yolu ise sağlıklı beslenme. Müftüoğlu en çok tüketilmesi gereken mor yiyecekleri anlattı.

MOR YİYECEKLER

Mor yiyecekler: İncir, patlıcan, mor havuç, mor karnabahar, mor lahana, anjelika eriği, mürdüm eriği, böğürtlen, karadut, vişne, yaban mersini.

KANSERİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Elde edilen bilgilere göre, araştırmalar mor gıdaların kanseri önlediği yönünde. Yaban mersini, karadut gibi meyvelerin içeriğinde bulunan maddelerin kanser hücrelerini belirli oranda yok ettiği bildirildi.

UNUTKANLIĞI ÖNLÜYOR

Mavi ve mor renkli besinlere bu rengi veren pigmentler antosiyanin olarak adlandırılıyor. Antosiyaninler ise hücrelerin hasar almasını bunun akabinde yaşlanmasını önlüyorlar. Bu yüzden unutkanlık ve yaşlanmayı da önlüyorlar. Beyin aktivetisini güçlendiriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR

Mor yiyecekler özellikle kışın tüketilmesi gereken gıdalar olarak öne çıkıyorlar. Çünkü mor yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Vücut direncini arttırarak antibiyotiksiz bir kış için önemli bir seçenek oluyorlar.

DİNÇ YAPIYOR

Mor yiyecekler tam anlamıyla antioksidan deposu oldukları için, yüksek oranda vücutta bulunan toksinleri atmaya yardımcı oluyorlar. Yaptıkları bu detoks etkisi aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı oluyor.

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