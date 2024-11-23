Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Marmara depremi için tarih verdi

Yüksek Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yakın zamanda beklemediğini belirterek büyük Marmara depremi için bir de tarih verdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen büyük Marmara depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulunduğu sunumda Türkiye’de 8 büyüklüğünde deprem olmadığına ancak deprem olduğunda ölüm sayısında ilk üçte yer aldığına dikkat çekti.

"2071 SENESİNDE BEKLİYORUM, EN ERKEN 2045 YILINDA"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şimdiye dek Marmara’da 16 tane yıkıcı deprem olduğunun, 17. Deprem için 2071 yılını tahmin ettiğinin altını çizdi.

Ercan, "İstanbul için beklenen deprem 2071 senesinde yaşanacak. En erken yıkım ise 2045, en olası sene de 2071. Bilimsel veriler 2150 senesine kadar gecikebileceğini belirtiyor. Ben bu bilimsel araştırmalarımın sonucuna bağlı şekilde Marmara’da her an deprem olabilir diye söylemiyorum. Bunu demek için Deprem Uzmanı olmaya gerek yok, bakkal ya da kasapta söyleyebilir. Marmara’da yakın bir dönemde deprem olmasını beklemiyorum." diye konuştu.

KARAMÜRSEL MERKEZ'DE DEPREM OLUR MU?

Yüksek Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan da yaptığı konuşmasında Türkiye’de 8 büyüklüğünde deprem olmuyor ama deprem olduğunda ölüm sayısında ilk üçte yer aldığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"55 senedir depremle uğraşıyorum. Hep gördüğüm bir şey bulunuyor; Deprem hep yoksul olanı etkiliyor. Depremin çaresi ekonomiden geçiyor. 55 senedir öğrendiğim budur. Bunun tek çözümü ekonomi. Ekonomiyi düzeltilecek. Türkiye’de depremler sona ermedi. Türkiye’de eğitim yönetim ve geçim değişmiyor."

Ercan, takdir-i İlahi denilen yazgıcılığın yok edilmesi gerektiğine, Karamürsel'ün de depremden etkilenebileceğine, ancak Karamürsel’de merkezde bir deprem beklentisi ihtimalinin oldukça az olduğunu söyledi.