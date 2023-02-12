Görevinizi yapsanız ölmeyeceklerdi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan iktidara deprem tepkisi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra ekipler ve vatandaşlar enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen umutlar tükenmeden gelecek mucizeli haberler bekleniyor.

Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı şu ana için 24 bin 617 olarak ifade edildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan, Kahramanmaraş depreminde can kaybının 30 bin olduğunu iddia etti.

"GÖREVİNİZİ YAOSAYDINIZ ÖLMEYECEKLERDİ"

Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Ercan, Kahramanmaraş depreminin Gölcük depreminden 6 kat büyük olduğunu belirtti.

Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı "Bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehitliktir” açıklamasına ise tepki gösterdi.

Paylaşılan tweetinde Ercan şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş depremi M7,9 ile Gölcük depreminden 6 kat büyüktür. Bugün için ölüm sayısı 30 bin ile Gölcük’te ölen 17,800 kişiyi aşmıştır. Daha yıkıntılar kaldırılmadı. Korkarım bu sayı katlanmaz. Siyasiler ölenlere ‘şehit’ diyerek kandırmayın. Görevinizi yapsaydınız ölmeyeceklerdi.”