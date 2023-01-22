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Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz

Birçok yer bilimcisinin her an olabilir diyerek uyarılarda bulunduğu büyük İstanbul depremi için Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Daha çok beklersiniz" dedi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 02:57
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbul depremi tepkisi: Şaşırmayın

Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, birçok uzman tarafından beklenen İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Depremciler! İstanbul depremini daha çok beklersiniz. Şaşırmayın! Ancak ömrünüz yetmez" dedi.

Ercan, "Her an büyük deprem olabilir diye diye, 24 yıl toplumu korku ortamında yaşatıp, tin (ruh) durumunu bozdunuz. Her an bir türlü gelmedi. Geldiğini de göremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

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