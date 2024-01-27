Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan Kuşadası’ndaki deprem sonrası ilk açıklama

Mehmet Akif Erdem
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan Kuşadası’ndaki deprem sonrası ilk açıklama
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuşadası’nda meydana gelen deprem sonrası ilk açıklamayı yaptı. Ercan, korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

İzmir’in Kuşadası ilçesinde saat 08.19’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada olumsuz bir durum olmadığını ve saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Deprem, yerin 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sabah erken saatlerde meydana gelen deprem sonrası bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

PROF. DR. ERCAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Kuşadası’nda meydana gelen deprem sonrası vatadandaşlar başka depremlerin olup olmayacağını merak ediyor. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası ilk açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ercan ilk paylaşımında söz konusu depremin yıkıcı olmadığının altını çizerek 2 hafta boyunca artçı sarsıntıların olabileceğini söyledi. Ercan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok.”

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“KORKACAK BİR DURUM YOK”

Prof. Dr. Ercan, yaptığı ikinci paylaşımda ise korkacak bir durum olmadığını belirterek depremin gerçekleştiği fay kırığını açıkladı. Ercan, “İzmir Pamucak Körfezi kuzeyinde oluşan deprem batıdaki Tuzla kırığına koşut, Claros-Ahmetbeyli-Menderes üzerinden İzmir’e uzanan ikincil kırık üzerinde oluşmuştur. Daha büyük deprem üretmez. Oluşan bu deprem bu kırığın olağan depremidir. Korkacak bir durum yok” ifadeleri kullandı.

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Ercan yaptığı son paylaşımda ise bir süredir deprem riski olan yerleri vurguladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Anadolu’nun depremler üretmek üzere her yerinin gerilmekte olduğunu bir süredir vurguluyordum. Malatya ile Pamucak-Ahmetbeyli-İzmir’de M5,1 oldu. Kırıklı bölgelerde, orta - büyük depremlerin sürmesi beklenir. Yıkım eşik değeri: Batı’da M6,4, Orta Anadolu’da M6,0, Doğu’da M5,7’dir.”

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