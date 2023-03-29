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Özgür Demirtaş TCMB Başkanlığı için o ismi önerdi

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için Başkan adayını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:01
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş TCMB Başkanlığı için o ismi önerdi

Özgür Demirtaş TCMB Başkanlığı için o ismi önerdi
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Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası Merkez Bankası TCMB'nin başına kim atanacağı merak konusu.Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TCMB Başkanlığı’na Prof. Dr. Hakan Kara’yı önerdi.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana soruluyor, Merkez Bankası Başkanı kim olmalı diye. Net yanıtım var: Merkez Bankası Başkanımız, Prof. Dr. Hakan Kara olmalı. Bu konuda çok netim. Hakan alanında uzman, tam liyakatli, Kurumu çok iyi biliyor ve tam bir beyefendi.” ifadelerini kullandı.

Kara da, Demirtaş’ın paylaşımına yanıt vererek teşekkür etti ve “Kıymetli Hocam, nazik mesajınız için çok teşekkür ederim. Onur duydum. Bu ülkenin yetiştirdiği, bu göreve layık çok sayıda değerli uzmanımız var. Vatanını seven, devletine ve bütün topluma gönülden hizmet edecek herkese desteğimiz tam olacaktır” mesajını paylaştı.

Uzun yıllar TCMB’de başekonomist olarak görev yaptıktan sonra Ağustos 2019’da Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde görevden alınmıştı.

Kara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık 2022 tarihinde açıkladığı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında sunum yapmıştı.

 

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