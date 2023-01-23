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Prof. Özgür Demirtaş neler olacağını açıkladı. Okuyan herkesi kara düşünceler bastı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomiyi yönetenleri sosyal medya üzerinden çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 20:27
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Prof. Özgür Demirtaş neler olacağını açıkladı

Prof. Özgür Demirtaş neler olacağını açıkladı. Okuyan herkesi kara düşünceler bastı
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi ve siyaset alanında söyledikleriyle, yorum ve analizleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Demirtaş’ın, son olarak sosyal medya hesabından “Uyanın” notuyla paylaştığı mesajı büyük dikkat çekti.

Demirtaş paylaşımında "Uyanın: Kurumları Bağımsız Olmayan, Gücün TEK elde toplandığı, Dil-Din-Irk-Köken üzerinden ayrıştırmanın yapıldığı: Ülkeler SEFİL olur, SEFİL Uyanın…” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.

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