Prof. Özgür Demirtaş neler olacağını açıkladı. Okuyan herkesi kara düşünceler bastı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi ve siyaset alanında söyledikleriyle, yorum ve analizleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Demirtaş’ın, son olarak sosyal medya hesabından “Uyanın” notuyla paylaştığı mesajı büyük dikkat çekti.
Demirtaş paylaşımında "Uyanın: Kurumları Bağımsız Olmayan, Gücün TEK elde toplandığı, Dil-Din-Irk-Köken üzerinden ayrıştırmanın yapıldığı: Ülkeler SEFİL olur, SEFİL Uyanın…” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.
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