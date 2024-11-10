Prof. Şenol Babuşcu emekli ve memur için zam oranlarını hesapladı

TCMB Başkanı Karahan’dan Enflasyon Tahmini ve Memur-Emekli Maaş Artışı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükselttiklerini açıkladı. Karahan, ayrıca 2025 ve 2026 yıllarına yönelik enflasyon beklentilerini sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 olarak duyurdu.

Fatih Karahan, açıklamalarını Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen yılın 4. "Enflasyon Raporu" toplantısında yaptı. Burada, enflasyon tahminlerindeki güncellemeye dikkat çekerken, asgari ücret zammı ile ilgili Merkez Bankası'nın karar verici olmadığını da belirtti.

Emekli ve Memur Maaş Zamları Gündemde

Enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle birlikte, milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2025'te alacağı maaş zammı da gündeme geldi. Emekli ve memur maaşlarına ilişkin son dakika tahminleri, Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu tarafından paylaşıldı.

Babuşcu, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, 2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş artışlarıyla ilgili öngörüde bulundu. İşte olası maaş artışları:

Emekli Maaşı Ocak 2025 Artışı (Ekim Sonu Gerçekleşen Enflasyona Göre)

Babuşcu, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon oranlarına bağlı olarak emekli maaşlarındaki artış oranlarını şu şekilde tahmin etti:

Aylık yüzde 2,5 enflasyon: Yılın ikinci yarısında toplam enflasyon %17,73 olur ve emekli maaşları yaklaşık %17,73 oranında artar.

Yılın ikinci yarısında toplam enflasyon %17,73 olur ve emekli maaşları yaklaşık %17,73 oranında artar. Aylık yüzde 2 enflasyon: Yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon %16,59 olur ve maaş artışı %16,59 seviyesinde gerçekleşir.

Yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon %16,59 olur ve maaş artışı %16,59 seviyesinde gerçekleşir. Aylık yüzde 1,85 enflasyon: Toplam enflasyon %16,24 olur ve maaş artışı %16,24 olur.

Toplam enflasyon %16,24 olur ve maaş artışı %16,24 olur. Aylık yüzde 1,5 enflasyon: Yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon %15,45 olur ve maaş artışı %15,45 seviyesinde gerçekleşir.

Memur ve Memur Emeklisi Maaş Artışı

Aynı şekilde, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı da enflasyona bağlı olarak şu şekilde öngörülüyor:

Aylık yüzde 2,5 enflasyon: Yılın ikinci yarısında toplam enflasyon %13,45 olur ve memur maaşları %13,45 oranında artar.

Yılın ikinci yarısında toplam enflasyon %13,45 olur ve memur maaşları %13,45 oranında artar. Aylık yüzde 2 enflasyon: Enflasyon oranı %12,35 olur ve maaş artışı %12,35 olur.

Enflasyon oranı %12,35 olur ve maaş artışı %12,35 olur. Aylık yüzde 1,85 enflasyon: Yılın ikinci yarısındaki enflasyon %12,02 olur ve maaş artışı %12,02 olur.

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon %12,02 olur ve maaş artışı %12,02 olur. Aylık yüzde 1,5 enflasyon: Toplam enflasyon %11,25 olur ve maaş artışı %11,25 seviyesine ulaşır.

Babuşcu’nun paylaştığı bu tahminler, emekli ve memurlar için Ocak 2025'te yapılacak maaş artışlarının nasıl şekilleneceği konusunda bir fikir verirken, enflasyon oranları ve ekonomik koşulların bu tahminler üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.